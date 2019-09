Eine Herde Rinder steht im Rauch während eines Brandes in der Region Nova Fronteira, Brasilien. Bildrechte: dpa

Kolumbiens Präsident Ivan Duque sagte, Amazonien sei ein Schatz, den alle gemeinsam hüten müssten. In den vergangenen Jahren habe man Tausende Hektar Regenwald verloren, weil illegal neue Weide- und Ackerflächen geschaffen worden seien.



Ecuadors Staatschef Lenin Moreno erklärte, jetzt müsse gehandelt werden. Er stimmte bei dem Treffen das Lied "Pare" (Vater) an, in dem es um Umweltzerstörung und Raubbau an der Natur geht. Boliviens Staatschef Evo Morales betonte, man müsse sich auf ein harmonisches Verhältnis zur Mutter Erde zurückbesinnen. Morales war zuletzt in die Kritik geraten, weil riesige Waldflächen in seinem Land abgebrannt waren und er nur sehr zögerlich reagierte.