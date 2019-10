Die Bischofssynode im Vatikan hat sich für ein Ende des Zölibats ausgesprochen – allerdings nur in Ausnahmefällen und nur in der Amazonasregion in Südamerika. Der Beschluss sieht vor, dass in der Regenwaldregion künftig "geeignete und anerkannte" Männer geweiht werden dürfen, auch wenn sie verheiratet sind. Allerdings gab es viele Stimmen gegen den Beschluss. Hintergrund der Debatte ist der Priestermangel in der Region und die Konkurrenz durch evangelikale Gemeinden.