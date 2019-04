Die Zahl der dokumentierten Hinrichtungen ist so tief wie zuletzt vor zehn Jahren. Das geht aus dem Jahresbericht von Amnesty International hervor. Die Menschenrechtsorganisation listet darin mindesten 690 Hinrichtungen in 20 Staaten auf. Im Vorjahr waren es noch 993 Hinrichtungen in 23 Staaten.

Mehr als drei Viertel der Exekutionen entfallen auf die Länder Iran (mind. 253), Saudi-Arabien (149), Vietnam (mind. 85) und Irak (mind. 52). Amnesty weißt in seinem Bericht darauf hin, dass auch die Länder, "die weltweit immerhin für das Gros der Hinrichtungen verantwortlich sind, wie Irak, Iran, Pakistan und Somalia, die Anwendung der Todesstrafe zurückfahren". Zudem sei die Zahl der Länder, in denen die Todesstrafe Anwendung findet, gesunken.

Der Trend zur Abschaffung der Todesstrafe ist nicht mehr umzukehren. Jedes Jahr wird der Kreis derjenigen Staaten, die auf die Todesstrafe verzichten, größer. Markus N. Beeko, Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland

In dem Bericht, der am Mittwoch vorgestellt werden soll, wird aber auch auf eine hohe Dunkelziffer hingewiesen. So seien in China im Jahr 2018 mutmaßlich mehrere Tausend Menschen hingerichtet worden.

Rückschritte bei Rechtsstandards

Beim Kampf gegen die Todesstrafe habe es aber auch Rückschritte gegeben. So werde die Todesstrafe in der Mehrheit der Länder, die sie anwenden, nach Prozessen verhängt, die nicht den internationalen Rechtsstandards für faire Gerichtsverfahren entsprächen. In einigen Fällen basierten Urteile auf Aussagen, die durch Folter erzwungen wurden.

Amnesty International setzt sich für eine weltweite Abschaffung der Todesstrafe ein.