Der Einsatz für Menschenrechte ist zunehmend mit Gefahren verbunden. Zu diesem Schluss kommt die Menschenrechtsorganisation Amnesty International in ihrem Jahresbericht. Demnach wurden vergangenes Jahr in 27 Staaten mindestens 312 Menschenrechtsverteidiger getötet. Das sei ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu 2016, sagte Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland, Markus Beeko. Insgesamt schließt der alljährliche Bericht die Lage in etwa 160 Ländern ein.