Den Schilderungen zufolge drangen maskierte Männer am 25. August 2017 in das Dorf Ah Nauk Kha Maung Seik im Bundesstaat Rakhine ein. Die Dorfbewohner seien zusammengetrieben und weggebracht worden. 53 Männer, Frauen und Kinder seien ermordet und in Massengräbern verscharrt worden. Im Nachbardorf Ye Bauk Kyar sollen 46 Bewohner getötet worden sein. Deren Leichen sind den Angaben zufolge nicht aufzufinden.

Die Angriffe auf die Hindu-Dörfer erfolgten am 25. August 2017. Am selben Tag griffen Rohingya-Rebellen Polizeiwachen in Rakhine an. Damit wurde der seit langem schwelende ethnische Konflikt in Myanmar angeheizt. In der Folge ging das Militär in Myanmar mit brutaler Härte gegen die muslimische Minderheit der Rohingya vor. Etwa 700.000 Menschen flohen ins benachbarte Bangladesch.