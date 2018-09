Amsterdam Tatverdächtiger war nicht als Gefährder eingestuft

Nach der Messerattacke im Hauptbahnhof von Amsterdam hat sich der mutmaßliche Angreifer erstmals zu seinem Tatmotiv geäußert. Ermittlern zufolge gab der Tatverdächtige im Verhör an, er habe sich gegen Beleidigungen des Islams in den Niederlanden wehren wollen. Seine Opfer habe er willkürlich ausgewählt.



Der 19-jährige Afghane hatte am Freitag zwei US-Touristen niedergestochen und schwer verletzt. Polizisten schossen ihn nieder, um ihn an der Flucht zu hindern. Die Ermittler waren gleich nach der Tat von einem "terroristischen Motiv" ausgegangen.