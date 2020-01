In Washington hat der US-Senat mit dem inhaltlichen Teil des Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald Trump begonnen. Während die Eröffnungsplädoyers in den kommenden Tagen erwartet werden, sorgte zunächst die Festlegung der Verfahrensregeln für heftigen Streit zwischen Trumps Republikanern und den Demokraten.

Muss sich einem Amtsenthebungsverfahren stellen - US-Präsident Trump Bildrechte: dpa

Diskutiert wurde der Vorschlag des führenden Republikaners in der Kammer, Mitch McConnell. Er will zunächst offenlassen, ob in dem Verfahren weitere Zeugen angehört werden. Die Demokraten sprechen von Vertuschung. Sie fordern die Anhörung neuer Zeugen und die Anforderung weiterer Dokumente, die Trump belasten könnten.