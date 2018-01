Amtsinhaber Milos Zeman bleibt weitere fünf Jahre Präsident in Tschechien. Der 73-Jährige setzte sich in der zweitägigen Stichwahl mit knappen Vorsprung gegen seinen Herausforderer, den Wissenschaftler Jiri Drahos durch.

Für Zeman stimmten dem vorläufigen Endergebnis zufolge rund 51 Prozent der Tschechen, die an der Stichwahl teilnahmen. Drahos kam demnach auf gut 49 Prozent. Rund zwei Drittel der knapp 8,4 Millionen wahlberechtigten Tschechen nahmen an der Direktwahl des Präsidenten teil. Die Wahlbeteiligung war damit höher als bei der ersten direkten Wahl vor fünf Jahren.



Bereits in der ersten Wahlrunde vor zwei Wochen hatte der pro-russische Zeman vorn gelegen. Er holte damals knapp 39 Prozent der Stimmen. Auf seinen pro-europäischen Konkurrenten Drahos entfielen rund 27 Prozent. Die anderen sieben Bewerber blieben abgeschlagen zurück.