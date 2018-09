Der frühere Kriegsreporter Babtschenko lebt inzwischen unter Schutz des ukrainischen Geheimdienstes. Auch er stand durch die Inszenierung stark in der Kritik. Journalistenverbände warfen ihm vor, die Glaubwürdigkeit der Medien in Misskredit gebracht und zusammen mit der Politik die Öffentlichkeit dreist belogen zu haben.



Babtschenko, der in jüngster Vergangenheit in Kiew vor allem als Blogger auf Facebook und Twitter tätig war, war im Februar 2017 aus Russland geflüchtet, weil er sich und seine Familie in Gefahr glaubte. In der Vergangenheit hatte er über den Konflikt in der Ost-Ukraine berichtet und Moskau vorgeworfen, die dortigen pro-russischen Rebellen militärisch zu unterstützen.