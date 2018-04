Faktencheck Jura-Professoren: Angriff auf Syrien völkerrechtswidrig

Hauptinhalt

In der Nacht zu Samstag haben USA, Großbritannien und Frankreich Ziele in Syrien angegriffen. Gut hundert Raketen wurden als Reaktion auf einen mutmaßlichen Giftgaseinsatz des syrischen Regimes abgefeuert. War dieser Angriff völkerrechtlich illegal? Diese Frage wird unter Politikern und in den Medien heftig diskutiert. Auch hier auf den Internetseiten des MDR läuft die Diskussion heiß. Für einen Faktencheck haben wir bei Völkerrechtlern nachgefragt.

von Andre Seifert, MDR AKTUELL