Die USA hatten Anfang Mai das Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt. Im August traten daraufhin die ersten Wirtschaftssanktionen wieder in Kraft, die durch das Abkommen ausgesetzt waren. Im November sollen weitere folgen. Schon jetzt verschärfen sie die Wirtschaftslage im Land massiv, so dass das Parlament am Wochenende für die Entlassung des Finanzministers votierte. Um die Folgen abzumildern und den Iran am Atomabkommen zu halten, hatte die EU vergangene Woche zudem beschlossen, den Iran mit 18 Millionen Euro zu unterstützen.