US-Sonderermittler Robert Mueller. Bildrechte: dpa

Laut Ermittlern richtet sich die Anklage ausdrücklich nicht gegen Personen aus dem Umfeld Trumps. Dieser ist durch die Anklage dennoch unter Druck geraten. Die Details der Anklage deuten darauf hin, dass die Ermittlungen von Sonderermittler Mueller noch nicht abgeschlossen sind.



Trump selbst hatte Russland im Wahlkampf dazu ermuntert, 30.000 gelöschte E-Mails von Hillary Clinton zu finden. Am 27. Juli 2016 sagte er auf einer Pressekonferenz: "Russland, wenn Du zuhörst, ich hoffe, Du kannst die 30.000 E-Mails finden, die fehlen." Wie die "New York Times" berichtete, startete eine Welle der Hacker-Angriffe just zum Zeitpunkt dieses Trump-Auftritts. Unter anderem wurde versucht, per E-Mail Inhalte von zahlreichen E-Mail-Konten von Clinton-Mitarbeitern abzuschöpfen.