US-Sonderermittler Robert Mueller hat 13 Russen wegen des Versuchs angeklagt, die Präsidentschaftswahl 2016 in den Vereinigten Staaten beeinflusst zu haben. Wie der stellvertretende Chefankläger Rod Rosenstein mitteilte, werden den Beschuldigten Bundesverbrechen vorgeworfen sowie der Versuch, dem politischen System der USA zu schaden. Alle Angeklagten halten sich in Russland auf, sind daher für die US-Justiz nicht greifbar.

Die Anklage bringt US-Präsident Donald Trump in Zugzwang, der seit Monaten die Arbeit des Sonderermittlers in Frage stellt. Mueller untersucht auch, ob Trumps Wahlkampflager an der Einmischung beteiligt war. Trump hat das stets bestritten und betont, diese Behauptungen sollten nur seinen Sieg diskreditieren. Er spricht von einer Hexenjagd. Nun legte sein eigenes Justizministerium gerichtsfeste Indizien vor.