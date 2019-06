Knapp fünf Jahre nach dem Abschuss von Flug MH17 über der Ostukraine hat die niederländische Staatsanwaltschaft Haftbefehle gegen vier Tatverdächtige ausgestellt.

Wie der leitende Staatsanwalt Fred Westerbeke am Mittwoch in Nieuwegein mitteilte, werden vier hochrangige prorussische Rebellen des 298-fachen Mordes beschuldigt. Drei der von einem internationalen Ermittlerteam identifizierten Männer seien russische und einer ukrainischer Staatsbürger. Laut Westerbeke werden die Namen der Verdächtigen auf internationale Fahndungslisten gesetzt. Der Strafprozess gegen die vier Männer soll am 9. März 2020 in den Niederlanden beginnen.

Angeblich auch Geheimdienst-Offiziere

Abschuss einer Buk-Luftabwehrrakete (Screenshot aus der MH17-Untersuchung 2016). Bildrechte: dpa Einer der Verdächtigen ist nach Angaben des niederländischen Staatsanwaltes der ehemalige Offizier des russischen Geheimdienstes FSB, Igor Girkin. Er soll unter dem Namen Igor Strelkow oberster Militärbefehlshaber und selbsternannter Verteidigungsminister der Rebellen in der Ostukraine gewesen sein.



Bei den übrigen drei Verdächtigen handelt es sich demnach um einen ehemaligen Mitarbeiter des Militärgeheimdienstes GRU, einen ehemaligen Elite-Soldaten und einen ukrainischen Separatisten. Zwei der Verdächtigen sollen sich in Russland aufhalten, ein weiterer sei zuletzt in der Ostukraine gesichtet worden.

Hauptverdächtiger weist Beteiligung zurück

Der Hauptverdächtige Girkin hat die Vorwürfe am Mittwoch - nicht zum ersten Mal - kategorisch zurückgewiesen. "Die Rebellen haben mit dieser Katastrophe nichts zu tun - weder ich noch andere", sagte er der russischen Nachrichtenagentur Interfax. Ein zweiter Verdächtiger ließ über einen Sprecher ebenfalls eine Beteiligung zurückweisen.

Abschuss mit Buk-Rakete

Flug MH17 war am 17. Juli 2014 über dem Donbass in der Ostukraine von einer Luftabwehrrakete des Typs Buk abgeschossen worden, der sowohl in den russischen als auch in den ukrainischen Streitkräften eingesetzt wird. 298 Menschen starben bei dem Abschuss der Boeing-777 der Malaysia Airlines, die meisten waren Niederländer.