Den Beamten zufolge geschahen die Anschläge fast zeitgleich in der Großstadt Surabaya, jeweils kurz vor Beginn der Gottesdienste. Demnach ereignete sich die erste Explosion gegen 7:30 Uhr Ortszeit in einer katholischen Kirche. Auf den Bildern einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie ein Motorrad plötzlich von der Straße abdreht und in die Kirche fährt. Kurz darauf gibt es eine mächtige Explosion. Unter den Todesopfern soll auch einer der Attentäter sein. Wenige Minuten später gab es weitere Explosionen in einer Kirche, die der Pfingstbewegung gehört, sowie in einem protestantischen Gotteshaus.