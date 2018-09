Bei einem Anschlag auf eine Militärparade in der iranischen Stadt Ahwas hat es nach offiziellen Angaben mindestens 25 Todesopfer gegeben. Wie das Staatsfernsehen berichtete, wurden auch die vier Angreifer getötet. Die Attentäter schossen demnach von einem Park aus auf Mitglieder der iranischen Revolutionsgarden.

Nach Angaben der staatlichen Agentur IRNA sind neben Soldaten auch Zivilisten unter den Opfern, darunter Frauen und Kinder. Mehr als 60 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schweben den Berichten zufolge noch in Lebensgefahr.

Bei den Tätern handelt es sich nach Angaben der Revolutionsgarden um Mitglieder einer sunnitischen Separatistengruppe namens "Al-Ahwasieh". Die Gruppe reklamierte den Angriff für sich. Berichten iranischer Medien zufolge wird die Gruppe von Saudi-Arabien unterstützt und gehört zur Terrormiliz Islamischer Staat. Auch der IS übernahm Verantwortung für die Attacke.

Für die sunnitische Terrormiliz IS ist der schiitische Iran ein Erzfeind. Der iranische Außenminister Mohamed Dschawad Sarif verurteilte den Angriff in Ahwas und kündigte Vergeltung an.