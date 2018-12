Bei einem Angriff auf Regierungsgebäude in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Montag mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Das Innenministerium teilte mit, unter den Toten seien 26 Zivilisten, ein Polizist und die drei Angreifer. Mehrere weitere Menschen seien verwundet worden.

Laut Innenministerium begann der Angriff mit einer Autobombenexplosion vor dem Ministerium für öffentliches Bauwesen. Danach hätte eine unbekannte Anzahl von Angreifern nahe gelegene Gebäude des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Märtyrer und Behinderte gestürmt, Geiseln genommen und auf weitere Regierungsgebäude in der Umgebung gefeuert.

Ein Sprecher der Kabuler Polizei sagte, Sicherheitskräfte hätten fünf Stunden nach Beginn des Angriffs mehr als 260 Beamte in Sicherheit gebracht. Am Abend seien zwei der drei angegriffenen Gebäude gesichert gewesen. Ob sich noch Geiseln in dem dritten Gebäude befänden, sei unklar.