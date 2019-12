Ein Verletzter wird zu einem Krankenwagen gebracht. Bildrechte: dpa

Augenzeugen zufolge war an einer stark befahrenen Straße in Mogadischu ein mit Sprengstoff beladener Lkw explodiert. Durch die Detonation sollen auch zwei Kleinbusse beschädigt worden sein, in denen Schulkinder saßen. Wer hinter dem Anschlag in dem ostafrikanischen Land steckt, ist noch unklar.



Somalia wird immer wieder von Anschlägen erschüttert. In vielen Fällen wird dafür die Al-Shabaab-Miliz verantwortlich gemacht. Sie kontrolliert große Gebiete im Süden und im Zentrum Somalias. Erst im Juli hatte sich die Miliz zu einem Anschlag auf ein Hotel in der Hafenstadt Kismaju bekannt, bei dem mindestens 26 Menschen ums Leben kamen.