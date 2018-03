Russland hat dem Westen eine Beteiligung am Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien vorgeworfen. Alexander Schulgin, Vertreter bei der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW), nannte es "hochwahrscheinlich", dass das verwendete Gift aus einem westlichen Labor stamme. Er sagte der Agentur Interfax: "Um nicht um den heißen Brei herumzureden, nenne ich diese Länder direkt: Das sind vor allem Großbritannien selbst und die USA."

Außenamtssprecherin Maria Sacharowa Bildrechte: dpa

Die Regierungen der beschuldigten Länder wiesen dies vehement zurück. So betonte das tschechische Verteidigungsministerium, man halte streng die Vorgaben der Chemiewaffenkonvention ein. Schwedens Außenministerin Margot Wallstrom nannte die Behauptung inakzeptabel und unbegründet.



Indes kritisierte der russische Außenminister Sergej Lawrow erneut die westliche Darstellung des Konflikts um den Anschlag auf Skripal als einseitig. "Die westliche Propaganda wird leider immer primitiver und unverschämter", heißt es in einer Mitteilung am Samstag. Der Fall werde in den Medien zu vereinfacht dargestellt.