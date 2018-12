In Ägypten ist neben einem Reisebus ein Sprengsatz explodiert. Zwei Urlauber aus Vietnam wurden getötet.

Ägypten Zwei Touristen sterben bei Anschlag nahe den Pyramiden

Bei einem Anschlag in der Nähe der Pyramiden von Gizeh in Ägypten sind zwei Urlauber aus Vietnam ums Leben gekommen. Neben ihrem Reisebus war auf einer viel befahrenen Straße ein Sprengsatz explodiert. Der Anschlag ist ein Rückschlag für den wichtigen Tourismus in Ägypten.