In Pakistan sind bei einem schweren Anschlag nach offiziellen Angaben 85 Menschen getötet worden. Mindestens weitere 150 Menschen wurden bei dem Angriff auf eine Wahlkampfveranstaltung verletzt. Das sagte am Freitagabend der Gesundheitsminister der betroffenen Provinz Belutschistan, Faiz Kaka. Laut einem hochrangigen Provinzbeamten hatte sich ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt.

Getötet wurde auch der Kandidat der Belutschistan Awami Partei, die die Wahlkampfveranstaltung organisiert hatte. Bei einem weiteren Anschlag starben in Pakistan bereits am Freitagmorgen fünf Menschen. Dort explodierte eine Bombe.

Der Anschlag mit 85 Toten ist der blutigste in dem asiatischen Land innerhalb eines Jahres. Sowohl der IS als auch die pakistanischen Taliban reklamierten ihn für sich. Belutschistan ist die größte, ärmste und unruhigste Provinz des Landes. Wiederholt gab es dort besonders blutige Angriffe einer Vielzahl von Extremistengruppen. Landesweit war die Zahl der Anschläge seit 2015 stark zurückgegangen.

Ex-Premier Sharif festgenommen

In Pakistan wird am 25. Juli ein neues Parlament gewählt, mehr als hundert Millionen Menschen sind dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Das Militär sichert die Wahl in dem politisch unruhigen Land mit rund 375.000 Soldaten ab.