Antje Hermenau und Andreas Kirchhoff haben ein straffes Programm in Damaskus. Zunächst gibt es ein Treffen mit dem Kabinettschef der Regierung Assad. Mit der syrischen Regierung zu reden, darin sieht Hermenau kein Problem. Für sei sei es wichtig, etwas zu tun. "Politik ist nicht das Wünschbare, sondern das Machbare".

Unternehmern, die sich in Damaskus engagieren, um dort beim Wiederaufbau behilflich zu sein - und zwar in ganz Syrien - wird ja gerne vorgeworfen, dass sie mit dem Assad-Regime kooperieren würden. Es muss eine Zusammenarbeit geben, weil es auf dem Rücken der Menschen ausgetragen wird, wenn es sie nicht gibt.

Hermenau und Kirchhof treffen auch Tourismus- und Arbeitsminister. Überall ist der Empfang freundlich. Nachdem sich der Krieg offenbar dem Ende neigt, hat die syrische Regierung großes Interesse daran, ein Image der Normalität zu verbreiten. Und tatsächlich, wenn man durch Damaskus fährt oder aus der Hauptstadt heraus in Richtung Küste, scheint sich der Alltag der Syrer nach sieben Kriegsjahren langsam zu normalisieren. Vor den Toren von Damaskus sind die Ruinen des Krieges noch zu sehen, doch die Autobahn dazwischen ist bereits repariert.

Jetzt müsse ein Wiederbau von außen unterstützt werden, so Andreas Kirchhof, der seit über 28 Jahren Kontakte zwischen deutschen und syrischen Firmen vermittelt.

Nach Ansicht Kirchhofs brauchen die Syrer und vor allem die Jugendlichen in dem Land ein wirtschaftliches Auskommen, damit sie bleiben. Außerdem müsse auch für die, die zum Beispiel nach Deutschland geflohen sind, Anreize geschaffen werden, wieder zurückzukehren und "das mitnehmen, was sie bei uns gelernt haben und dadurch auch diese Gesellschaft voranbringen".

Kirchhofs Syrienbesuch hat einen ganz konkreten Hintergrund: er hat einem syrischen Hotel ein deutsches Management vermittelt. Das soll im August mit der Arbeit beginnen. Das syrische Tourismus-Ministerium, dem das Hotel an der Küste gehört, verspricht sich vom deutschen Know-how einen Qualitätssprung und damit irgendwann auch wieder europäische Touristen.

Antje Hermenau war auch Grünen-Fraktionschefin im sächsischen Landtag. Bildrechte: dpa

Auch Antje Hermenau hat bei dieser Reise konkrete Verabredungen getroffen mit der syrischen Regierung. Sie will für deutsche Mittelständler in Damaskus ein Büro eröffnen, damit die sich in Syrien wirtschaftlich besser engagieren können. Entscheidend sei jetzt, dass die EU ihre Sanktionen gegen Syrien aufhebe, denn die träfen nicht das Regime, sondern die einfachen Menschen.