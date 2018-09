Hilfsorganisationen haben mit scharfer Kritik auf die Ankündigung Panamas reagiert, dem Rettungsschiff "Aquarius" (offiziell "Aquarius 2") die Flagge zu entziehen. "Die Ankündigung verurteilt hunderte Männer, Frauen und Kinder, die verzweifelt versuchen, sich in Sicherheit zu bringen, zu einem nassen Grab", schrieb "Ärzte ohne Grenzen" auf Twitter. Die "Aquarius" wird von den Organisationen "Ärzte ohne Grenzen" und "SOS Méditerranée" betrieben und ist auf dem Mittelmeer unterwegs.

Flüchtlinge an Bord des Rettungscshiffes "Aquarius". Bildrechte: dpa

Die Schifffahrtsbehörde Panamas, unter dessen Flagge die "Aquarius" unterwegs ist, hatte am Wochenende mitgeteilt, das Rettungsschiff aus dem Schifffahrtsregister streichen zu wollen. Es gebe Berichte, dass das Schiff internationale rechtliche Vorgehensweisen in Bezug auf Migranten und Flüchtlinge missachtet habe. Eine Beschwerde komme von den italienischen Behörden. Diese hätten mitgeteilt, dass der Kapitän des Schiffes sich geweigert habe, gerettete Flüchtlinge an ihren Herkunftsort zurückzubringen.