Berg-Karabach Armenien und Aserbaidschan einigen sich auf Waffenruhe

Armenien und Aserbaidschan haben sich auf eine Waffenruhe in der umkämpften Kaukasusregion Berg-Karabach geeinigt. Das teilte Russlands Außenminister Sergej Lawrow in der Nacht zum Samstag nach zehnstündigen Gesprächen in Moskau mit.

Austausch von Gefangenen und Leichen

Die Feuerpause soll laut einer Erklärung des russischen Außenministeriums am Samstagmittag beginnen. Außerdem sei der Austausch von Gefangenen und die Übergabe von Leichen getöteter Kämpfer vereinbart worden. Zudem hätten sich beide Seiten bereiterklärt, "ernsthafte Gespräche" zur Beilegung des Konflikts aufzunehmen. Nach tagelangen Kämpfen hatten die Außenminister von Armenien und Aserbaidschan am Freitag direkte Gespräche unter der Schirmherrschaft Lawrows in Moskau aufgenommen.

Zankapfel seit Jahrzehnten

Die Region Berg-Karabach (rote Eingrenzung) gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan wird aber von Armeniern bewohnt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Berg-Karabach ist seit Jahrzehnten zwischen Armenien und Aserbaidschan umstritten. In Berg-Karabach leben überwiegend christliche Armenier. Das Gebiet war aber in der Stalin-Ära dem mehrheitlich islamischen Aserbaidschan zugeschlagen worden, von dem es sich jedoch während des Zerfalls der Sowjetunion 1991 losgesagt hatte. Darauf folgte in den 90er-Jahren ein Krieg mit 30.000 Toten. Die selbsternannte Republik Berg-Karabach wird bis heute international nicht anerkannt und gilt völkerrechtlich als Teil Aserbaidschans.

Einmischung der Türkei