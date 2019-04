Der neue UN-Report über die weltweite Artenvielfalt wird in dieser Woche auf einer internationalen Konferenz in Paris diskutiert. 150 Experten haben in jahrelanger Arbeit eine Inventur der Natur gemacht. "Es gibt ein Massenaussterben", sagt einer der Autoren des Reports, Professor Ralf Seppelt vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Der Mathematiker und Ökologe wird an den Debatten ebenfalls teilnehmen – etwa, wenn mit etwa 120 Regierungsvertretern darüber gestritten wird, wie im Bericht formuliert werden soll, was sich in Zukunft ändern muss.