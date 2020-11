In der umkämpften Kaukasus-Region Berg-Krabach haben Armenien und Aserbaidschan die Kampfhandlungen eingestellt. Nach mehr als einem Monat Blutvergießen sei am Dienstagmorgen ein Vertrag mit Aserbaidschan geschlossen worden, erklärte der armenische Premierminister Nikol Pashinyan. Wie russische Nachrichtenagenturen berichten, bestätigte ein Kreml-Sprecher in Moskau die Nachricht. Die Regierung in Baku kommentierte die Waffenruhe noch nicht.