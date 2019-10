Scharfschütze der sogennannten Syrischen Nationalarmee, die die Türkei gegen die Kurden unterstützt. Bildrechte: dpa

Daraufhin hatte die Türkei am Mittwoch ihre lange geplante Militäroffensive gegen die Kurden gestartet und treibt sie ungeachtet internationaler Kritik voran. Die Türkei will entlang der Landesgrenze auf syrischem Gebiet eine 30 Kilometer tiefe Sicherheitszone errichten und die YPG vertreiben.



Die EU-Außenminister beraten am Montag in Luxemburg über die Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien und mögliche Sanktionen gegen Ankara.