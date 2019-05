Die schwedische Staatsanwaltschaft nimmt die Ermittlungen zu den Vergewaltigungsvorwürfen gegen Wikileaks-Gründer Julian Assange wieder auf. Vize-Behördenchefin Eva-Marie Persson sagte am Montag in Stockholm, es gebe immer noch Grund zu der Annahme, "dass sich Assange der Vergewaltigung schuldig gemacht hat".

Assange wird vorgeworfen, 2010 eine Frau in Schweden vergewaltigt zu haben. Er hat die Vorwürfe stets bestritten. Als Großbritannien 2012 beschloss, den Australier nach Schweden auszuliefern, war er in die ecuadorianische Botschaft in London geflüchtet. Weil Assange danach für sie nicht mehr erreichbar war, legte die Stockholmer Staatsanwaltschaft die Voruntersuchungen 2017 zu den Akten. Die Schuldfrage sei damit aber nicht geklärt, betonte die Staatsanwaltschaft damals.