Während der sieben Wochen im Londoner Gefängnis Belmarsh hat sich der Gesundheitszustand von Wikileaks-Mitbegründer Julian Assange offenbar stark verschlechtert. Nach Angaben von Wikileaks hat der 47-Jährige "dramatisch an Gewicht verloren". Demnach wurde Assange auf die Krankenstation der Haftanstalt verlegt.

Der Australier war Anfang Mai in Großbritannien zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden, weil er sich durch seine Flucht in die Botschaft Ecuadors vor sieben Jahren dem Zugriff der britischen Justiz entzogen hatte. Sowohl die USA als auch Schweden wollen Assange ausliefern lassen. Eine Anhörung zum US-Auslieferungsgesuch musste nun wegen der gesundheitlichen Probleme des Inhaftierten vorerst auf den 12. Juni verschoben.

Assange ist in den USA wegen der Veröffentlichung geheimer Dokumente und Verstößen gegen das Anti-Spionage-Gesetz angeklagt. Allein für den Anklagepunkt der Verschwörung zum Angriff auf Regierungscomputer droht ihm eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren - bei einer Verurteilung in allen 18 Anklagepunkten wären es sogar 175 Jahre Haft.



In Schweden wird wegen Vergewaltigungsvorwürfen gegen ihn ermittelt.