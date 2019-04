In Ecuador haben Sicherheitskräfte einen Mitarbeiter von Wikileaks-Gründer Julian Assange festgenommen. Laut Innenministerin María Paulo Romo wurde der Mann in der Hauptstadt Quito gefasst, als er gerade nach Japan ausreisen wollte. Der Festgenommene lebe schon seit Jahren in Ecuador und sei eine der "Schlüsselfiguren" von Wikileaks.

Vorwurf der Destabilisierung Ecuadors

Nähere Angaben zur Identität des Festgenommenen machte Romo nicht, brachte den Mann aber in Verbindung mit Versuchen, Ecuador aus "geopolitischen Interessen" zu destabilisieren. Der Festgenommene habe in der Vergangenheit Auslandsreisen mit dem früheren ecuadorianischen Außenminister Ricardo Patiño unternommen.

Die linksgerichtete Regierung unter Präsident Rafael Correa hatte Assange 2012 Asyl in der Botschaft in London gewährt. Correas Nachfolger Lenín Moreno dagegen sind Assange und Wikileaks schon länger ein Dorn im Auge. Als Dokumente auftauchten, die Moreno und seine Familie mit Korruption und Geldwäsche in Verbindung bringen, machte der Präsident die Enthüllungsplattform dafür verantwortlich.

Asyl für Assange mit Festnahme beendet

Erst am Donnerstag hatte Ecuador das Asyl für Assange aufgehoben. Kurz darauf nahmen britische Polizisten den 47-jährigen Australier fest. Ein Gericht in London sprach ihn wenige Stunden später für schuldig, 2012 mit seiner Flucht in die ecuadorianische Botschaft gegen Kautionsauflagen verstoßen zu haben.

Assange war 2012 in London festgenommen worden, weil er von Schweden mit einem internationalen Haftbefehl in Zusammenhang mit Vergewaltigungsvorwürfen gesucht worden war. Wenig später war er auf Kaution freigelassen worden, woraufhin er in die ecuadorianische Botschaft geflüchtet war. Für diesen Verstoß gegen die Kautionsauflagen drohen ihm in Großbritannien nun bis zu einem Jahr Gefängnis.