Gegen den Sprecher der Enthüllungsplattform waren 2010 in Schweden Vergewaltigungsvorwürfe erhoben worden. Großbritannien wollte ihn daraufhin nach Stockholm überstellen. Im Juni 2012 floh Assange in die Botschaft Ecuadors. Dort lebte er bis Mitte April, bis ihm Ecuador das Asylrecht entzog. Kurz darauf war Assange in der Botschaft in London von der britischen Polizei verhaftet worden.