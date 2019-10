Bundesinnenminister Horst Seehofer will, dass Asylanträge künftig bereits an den EU-Außengrenzen einer "Erstprüfung" unterzogen werden. Am Rande eines Treffens der G6-Gruppe in München sagte der CSU-Politiker, dass bei dieser Prüfung ermittelt werden solle, ob ein Antragsteller "überhaupt eine Aussicht" auf Erhalt eines Schutzstatus habe.



Je nach Ergebnis der Prüfung sollen die Flüchtlinge dann direkt von der Grenze in ihre Herkunftsländer zurückgebracht oder auf EU-Mitgliedsländer verteilt werden, sagte der Minister. Ob alle EU-Länder Asylbewerber aufnehmen müssten, ließ Seehofer offen.

Mehr Aufgaben für EU-Grenzschutzbehörde?

Innenminister Horst Seehofer Bildrechte: dpa Seinen Plan unterbreitete Seehofer am Dienstag seinen Innenminister-Kollegen aus Frankreich, Großbritannien, Italien, Polen und Spanien. Die sogenannte G6-Gruppe traf sich in München.



Seehofers Vorstoß sieht auch eine stärkere Rolle für die EU-Grenzschutzbehörde Frontex vor: Sie soll für die Rückführung der Flüchtlinge sorgen, deren Antrag an der Außengrenze abgelehnt wurde. Dies solle die Behörden der Nationalstaaten entlasten, sagte Seehofer. Frontex müsse dafür aber deutlich stärker personell aufgestockt werden als bislang geplant. Darüber sind sich die EU-Staaten aber bislang uneins, weil sie Grenzaufgaben nicht an die EU abgeben wollen. Auch kündigte Seehofer an, an einem Verhaltenskodex für Seenotretter zu arbeiten.

EU-Hotspots stehen in der Kritik