Nach dem Tod von IAEA-Chef Yukiya Amano hat der Gouverneursrat der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA den rumänischen Diplomaten Cornel Feruta als Interimschef eingesetzt. Das teilte der Gouverneursrat am Donnerstag in Wien mit. So solle ein "geordnetes und reibungsloses" Funktionieren der Behörde gewährleistet werden.