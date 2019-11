Der Iran hat die Urananreicherung in seiner Atomanlage Fordo offiziell wiederaufgenommen. Präsident Hassan Ruhani erklärte, es werde wieder Urangas in die 1.044 Zentrifugen der unterirdischen Anreicherungsanlage eingeleitet. Die iranische Atomenergiebehörde sprach von einem weiteren Schritt zur Abkehr vom internationalen Atomabkommen als Reaktion auf den Ausstieg der USA.

Nach dem 2015 geschlossenen Atomabkommen war die Urananreicherung in der unterirdischen Anlage von Fordo eingefroren worden. Die Anzahl der Zentrifugen in den Anlagen Fordo und Natans wurde um mehr als zwei Drittel auf gut 5.000 reduziert worden. Im Gegenzug hatte der Westen die Wirtschaftssanktionen gegen den Iran gelockert.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kritisierte Teheran. Das sei erstmals ein "eindeutiger und unverblümter" Schritt, aus dem Atomabkommen auszusteigen, sagte Macron am Rande eines China-Besuchs. Russlands Außenminister Sergej Lawrow bezeichnete in Moskau das Vorgehen als äußerst alarmierend. Er rief Teheran auf, sich an die Vereinbarungen von 2015 zu halten. Schuld an der Situation seien aber die USA, die sich aus dem Vertrag einseitig zurückgezogen hätten.