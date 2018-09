Das russische Außenministerium zog die britischen Ermittlungsergebnisse in Zweifel: "Die in den Medien veröffentlichten Namen und Bilder sagen uns nichts", teilte Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa mit. London solle nicht die Öffentlichkeit manipulieren, sondern bei der Aufklärung des Falls mit Russland kooperieren.

Skripal und seine Tochter Julia waren am 4. März in der südenglischen Stadt Salisbury durch den Nervenkampfstoff Nowitschok schwer verletzt worden. Inzwischen wurden sie aus dem Krankenhaus entlassen. Später kam ein britisches Paar aus dem nahen Amesbury versehentlich mit dem Nervengift in Kontakt. Die Frau starb an der Vergiftung.