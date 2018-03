Teil des Einsatzes ist auch die Unterstützung der internationalen Anti-IS-Koalition in Syrien. Die Bundeswehr ist dabei nicht direkt an den Luftangriffen gegen IS-Stellungen beteiligt. Aber sie liefert Informationen aus Aufklärungs-Flügen zu und betankt Kampfjets in der Luft. Anders als die anderen vier Einsätze, die um ein ganzes Jahr verlängert werden sollen, entscheidet der Bundestag in diesem Fall erst einmal nur über das nächste halbe Jahr.