In der Mitteilung des spanischen Gerichts heißt es deshalb, das OLG in Schleswig-Holstein habe die Handlungsfähigkeit des zuständigen Ermittlungsrichters, Pablo Llarena, untergraben. Der Richter wirft der deutschen Justiz unter anderem "Mangel an Engagement" vor. Auf eine Anrufung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in Luxemburg gegen die Entscheidung der deutschen Justiz will Llarena aber verzichten.