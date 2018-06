In einem Brief an die US-Regierung verlangen Deutschland, Frankreich und Großbritannien Ausnahmen für europäische Unternehmen von den US-Sanktionen gegen den Iran. Firmen aus Europa müssten ihre legalen Geschäfte im Iran auch weiterhin betreiben können, heißt es in dem Schreiben. Es ist an den US-Finanzminister Steven Mnuchin und Außenminister Mike Pompeo adressiert und auch von Bundesaußenminister Heiko Maas und Wirtschaftsminister Peter Altmaier unterzeichnet.