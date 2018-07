Nach rund zwei Jahren ist der Ausnahmezustand in der Türkei beendet. Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte den Notstand Mitte Juli 2016 nach dem Putschversuch ausgerufen und danach sieben Mal um je drei Monate verlängern lassen. Nach seiner Wiederwahl Ende Juni dieses Jahres verzichtete Erdogan auf eine weitere Verlängerung, sodass der Ausnahmezustand in der Nacht zu Donnerstag auslief.

International war der Ausnahmezustand scharf kritisiert worden. Erdogan konnte in dieser Zeit per Dekret regieren, Grundrechte wie die Versammlungs- und Pressefreiheit waren eingeschränkt. Besonders eine Welle von Verhaftungen und Entlassungen sorgte für Aufsehen.

Mit dem Ende des Ausnahmezustands verbinden türkische Regierungskritiker dennoch wenig Hoffnung. Sie fürchten vielmehr, dass die Regierung mit neuen Regelungen den Ausnahmezustand unter einem anderen Namen dauerhaft festschreibt. So gilt seit der jüngsten Wahl in der Türkei das neue Präsidialsystem - als Staats- und Regierungsoberhaupt in einem hat Erdogan weitreichende Befugnisse.