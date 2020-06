Frankreich Ausschreitungen nach Demo gegen Polizeigewalt in Paris

In Paris sind trotz Versammlungsverbot am Dienstagabend gut 20.000 Menschen zu einer Demo gegen Polizeigewalt zusammengekommen. Die Demonstranten solidarisierten sich mit den Protesten in den USA und prangerten Missstände im eigenen Land an. Nach der Kundgebung kam es zu Ausschreitungen.