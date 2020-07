Vor die einstigen Zentrale der früheren kommunistischen Staatspartei in Sofia sind am Dienstagabend Tausende Demonstranten gezogen. In Sprechchören forderten sie den Rücktritt der Regierung von Ministerpräsident Boiko Borissow. Doch bei den Forderungen bliebt es nicht.

Die Protestierenden schlugen die Eingangstür des Gebäudes ein. Sie wurden von der Polizei gestoppt und konnten nicht in das Innere des Hauses gelangen, in dem derzeit Arbeitsräume der Parlamentsabgeordneten untergebracht sind. Die Polizei nahm sechs Demonstranten fest, erklärte später der Vize-Polizeichef von Sofia, Anton Slatanow. Diese Nacht war der vorläufige Höhepunkt der gewalttätigen Proteste. Seit sechs Abenden laufen sie nun in der Sophia, aber auch in anderen größeren Städten des Landes.

Zwei Demonstranten und zwei Polizisten verletzt

Eine Demonstrantin zeigt ein Schild mit der Aufschrift "Mafia". Bildrechte: dpa Nach Angaben der Polizei wurden in der Hauptstadt am Dienstagabend auch Sprengkörper geworfen. Diese hätten zwei Demonstranten verletzt. Protestteilnehmer warfen auch Flaschen mit Aceton und Dosen mit roter Farbe. Dabei seien zwei Beamte verletzt worden. Ein starkes Polizeiaufgebot habe eine weitere Eskalation der Gewalt verhindert.



Die Demonstranten fordern den Rücktritt von Regierungschef Borissow und von Generalstaatsanwalt Rumen Geschew. Sie werfen der Regierung Korruption vor. Unterstützt werden die Aktionen von Staatspräsident Rumen Radew un den oppositionellen Sozialisten.

Durchsuchungen von Politikberater-Büros

Auslöser der Proteste waren Durchsuchungen von Arbeitsräumen zweier Berater von Staatspräsident Radew. Ein Sicherheitsberater und ein Antikorruptionsbeauftragter wurden zu Befragungen vorläufig festgenommen. Begründet wurden die Durchsuchungen unter anderem mit dem Verrat von Staatsgeheimnissen. Staatspräsident Radew vermutet den Ministerpräsidenten hinter den Durchsuchungen der Staatsanwaltschaft.

Ministerpräsident Bojko Borissow. Die Demonstranten fordern seinen Rücktritt. Bildrechte: imago/ZUMA Press Am Mittwoch wollen die Sozialisten einen Misstrauensantrag gegen die Regierung einreichen. Um den Vorstoß zu unterstützen wurden die Bulgaren aufgerufen, vor das Parlamentsgebäude zu kommen. Eine Abstimmung wird es möglicherweise in der kommenden Woche geben. Die bisherigen Misstrauensabstimmungen wurden von der Regierungsmehrheit abgelehnt. Ministerpräsident Borissow hatte am Wochenende erklärt, er werde im Amt bleiben.

Koalition mit nationalistischem Wahlbündnis