Aus Science-Fiction-Romanen und Kinofilmen wie "Terminator" sind sie uns längst bekannt: Tötungs-Maschinen, die selbstständig, also ohne menschliches Zutun, Ziele identifizieren, angreifen und eliminieren können. Aber ist die technische Entwicklung tatsächlich so weit fortgeschritten, dass solche Kriegsgeräte bald eingesetzt werden können?

Für Thomas Küchenmeister von der weltweiten Kampagne gegen Killerroboter handelt es sich beim Einsatz von tödlichen autonomen Waffensystemen nicht um ein fernes Zukunftsszenario, sondern um eine greifbare Gefahr: "Wissenschaftler geben eindeutig zu verstehen, dass wir sehr nah dran sind an dieser Technologie. Wir können in naher Zukunft damit rechnen, dass autonome Schwärme von kleinen Drohnen oder kleinen Roboterwaffen eingesetzt werden können. Wenn wir uns vorstellen, dass solche Waffen in die Hände von Terroristen geraten, dann ist das eine Sache, die nicht mehr zu kontrollieren wäre."