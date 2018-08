Mit Kranzniederlegungen und Reden ist in Tschechien und der Slowakei der Todesopfer bei der gewaltsamen Niederschlagung des Prager Frühlings vor 50 Jahren gedacht worden.



Dabei kam es am Dienstag in der tschechischen Hauptstadt zu einem Eklat, als Ministerpräsident Andrej Babis lautstark ausgepfiffen wurde.