Der 21. Dezember hat Symbolcharakter. An diesem Tag wurden vor einem Jahr Neuwahlen in Katalonien ausgetragen. In den Monaten zuvor hatten sich in einem als illegal eingestuften Referendum rund 90 Prozent der Wähler für eine Loslösung Kataloniens von Spanien ausgesprochen. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 42 Prozent.



Die spanische Regierung reagierte damals mit aller Härte und entmachtete die Regionalregierung. Bei den am 21. Dezember 2017 angesetzten Neuwahlen konnten sich erneut die Unabhängigkeitsbefürworter durchsetzen.