Katalanen-Anführer sollen in Haft

Bei Protesten Tausender Unabhängigkeitsbefürworter am Flughafen von Barcelona ist es am Montag zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Die Nachtichten-Agentur "Europa press" berichtete, bis zum Abend seien mehr als 30 Menschen verletzt worden.

Grund für die Proteste, die in ganz Katalonien stattfanden, ist ein Urteil des Obersten Gerichts in Madrid. Dieses hatte am Montagmorgen neun Separatistenführer wegen des als illegal eingestuften Abspaltungsreferendums vom Oktober 2017 zu langen Haftstrafen von bis zu 13 Jahren verurteilt. Am Abend versammelten sich in Barcelona Tausende Menschen auf der Plaça Sant Jaume vor dem Sitz der Regionalregierung.