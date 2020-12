Die Lage im Flüchtlingscamp auf der griechischen Insel Lesbos hat sich nach Einschätzung von Entwicklungsminister Gerd Müller weiter verschlechtert. Der CSU-Politiker sprach in der "Passauer Neuen Presse" von "entsetzlichen Zuständen – mitten in Europa". So müssten "Ärzte ohne Grenzen" jetzt im Nachfolge-Camp von Moria eine Tetanus-Impfaktion starten, "weil Babys in nassen Zelten von Ratten gebissen werden", so Müller.