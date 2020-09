Bei einem Frauenmarsch in Belarus sind mehr als 200 Teilnehmerinnen festgenommen worden. Ein Bürgerrechtsportal veröffentlichte die Namen der Frauen. Zuvor waren rund 2.000 Demonstrantinnen in der Hauptstadt Minsk durch die Straßen gezogen. Sie fordern Neuwahlen ohne Präsident Alexander Lukaschenko, die Freilassung aller politischen Gefangenen und die strafrechtliche Verfolgung der Polizeigewalt. Viele Demonstrantinnen trugen die weiß-rot-weiße Fahne der Opposition. Sie skandierten unter anderem "Wir vergessen nicht! Wir vergeben nicht!" und "Lukaschenko, in den Gefangenentransporter". Wie die Nachrichtenagentur AFP meldete, stellten sich die Sicherheitskräfte den Frauen in den Weg und zerrten sie in Einsatzfahrzeuge.