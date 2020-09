Die festgenommene Oppositionsführerin Maria Kolesnikowa befindet sich nach Angaben ihrer Familie in Belarus (Weißrussland) in einem Untersuchungsgefängnis in der Hauptstadt Minsk. Das teilte ihr Vater Alexander Kolesnikow am Mittwoch mit. Ermittler hätten ihn darüber informiert. Eine Bestätigung der Behörden lag zunächst nicht vor.

Kolesnikowa war am Montag verschwunden. Die 38-Jährige soll verschleppt worden und von den Behörden zur Ausreise in die Ukraine gedrängt worden sein. Als sie sich weigerte, Belarus zu verlassen, wurde sie offenbar festgenommen. Laut ihrem Anwalt wird ihr "versuchte Machtübernahme" vorgeworfen.

Die Bundesregierung verurteilte das Vorgehen gegen Kolesnikowa mit scharfen Worten. Es sei nicht akzeptabel, eine Oppositionspolitikerin "in klandestiner Weise" und in "Wildwestmanier ins Ausland zu verschleppen", sagte Vizeregierungssprecherin Martina Fietz in Berlin. Deutschland fordere die Staatsführung in Minsk auf, sich unverzüglich zum Verbleib von Frau Kolesnikowa zu äußern und mit der Opposition in einen Dialog zu treten.