Der Druck auf die Regierung in Belarus war zuletzt erheblich gewachsen. Auf den Straßen, vor allem in der Hauptstadt Minsk demonstrierten Tausende gegen die staatliche Gewalt im Land. Nun gab es eine Reaktion der Regierung: Die Behörden haben überraschend mit der Freilassung vieler Menschen begonnen, die bei den Protesten nach der Präsidentenwahl am Wochenende festgenommen worden waren.

Staatsmedien berichteten, dass Lukaschenko am Donnerstagabend selbst angewiesen habe, sich um die Lage der Gefangenen zu kümmern. Er reagiere damit auf die Proteste von Arbeitskollektiven in den Staatsbetrieben der Ex-Sowjetrepublik, hieß es. Innenminister Juri Karajew entschuldigte sich im Staatsfernsehen bei den Bürgern für die Festnahme vieler Unschuldiger. Bei Polizeieinsätzen gegen Massenproteste komme es auch zu versehentlichen Festnahmen, sagte er.

Journalisten von Staatsmedien hatten in einem offenen Brief ein Ende der Lügen-Propaganda gefordert und die Verunglimpfung friedlicher Bürger in ihren Sendern kritisiert. Zuvor hatten viele ihrer Kollegen gekündigt. An diesem Freitag soll es wegen der öffentlichen Kritik der vom Staat bezahlten Journalisten ein Treffen mit der Regierung geben. Auch die Außenminister der Europäischen Union wollen über die Lage in Belarus beraten. Im Raum stehen mögliche Sanktionen gegen die autoritäre Führung in Minsk.