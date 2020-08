Die Nato hat Angaben des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko über angebliche Truppenbewegungen an der Grenze zu Belarus zurückgewiesen. Lukaschenko hatte am Samstag bei einem Besuch der Militärbasis Grodno im Westen des Landes nahe der Grenze zu Polen behauptet, Nato-Truppen seien entlang der Grenze zu Belarus in Polen und Litauen "ernsthaft in Bewegung". Er habe deshalb die gesamte Armee seines Landes in Alarmzustand versetzt.

Nato spricht von "haltlosen" Angaben

Nauseda: "Haltlose Aussagen über imaginäre äußere Bedrohungen." Bildrechte: dpa Die Nato wies diese Angaben als "haltlos" zurück. Eine "militärische Verstärkung in der Region" finde nicht statt, erklärte Nato-Sprecherin Oana Lungescu in Brüssel. Die Regierung in Warschau nannte Lukaschenkos Aussagen "Regime-Propaganda". Litauens Präsident Gitanas Nauseda sprach von haltlosen Aussagen über "imaginäre äußere Bedrohungen". Das Regime in Minsk wolle nur von inneren Problemen ablenken.

Lukaschenko: "Proteste von Außen gesteuert"

Lukaschenko mit belarussischen Militärs auf der Truppenbasis Grodno. Bildrechte: dpa Lukaschenko hatte bei seinem Truppenbesuch in Grodno zudem den Vorwurf erneuert, dass die Proteste gegen ihn von außen gesteuert seien. "Ich erteile dem Verteidigungsministerium die Anweisung, die striktesten Maßnahmen zu ergreifen, um die territoriale Integrität unseres Landes zu verteidigen", erklärte der Staatschef nach Angaben seines Büros.

Aufruf zu landesweiten Massenprotesten

Die belarussische Opposition rief unterdessen für Sonntag zu erneuten landesweiten Massenprotesten gegen Lukaschenko auf, der das osteuropäische Land seit 26 Jahren mit harter Hand regiert. Mittelpunkt der Aktionen soll auch diesmal wieder die Hauptstadt Minsk sein, wo am vergangenen Wochenende mehr als 100.000 Demonstranten auf die Straße gingen.

Solidaritätskundgebungen in anderen Ländern